Hasta ve Yaşlılara Eğitimli Bakıcılar

Nilüfer Belediyesi, Türk Kızılayı Bursa Şubesi ve Uludağ Soroptismist Kulübü işbirliğiyle "Hasta ve Yaşlı Bakım Refakatçisi Eğitimi" başlattı.



Odunluk Mahallesi'ndeki Kızılay Plaza'da düzenlenen eğitimler Türk Kızılayı Bursa Şubesi eğitmenleri tarafından veriliyor. Hasta ve yaşlı bakım refakatçisi eğitimlerinin ilk gününde Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal, Uludağ Soroptimist Kulübü Başkanı Ayşen Sazcılar ve Türk Kızılayı Bursa Şubesi Eğitim Şube Müdürü Sevim Tanrıkulu da yer aldı. MMIP testi, ilkyardım eğitimi, beslenme ve uygulamalı eğitimlerin verileceği eğitim 560 saat sürecek. Eğitime ilk etapta 26 kursiyer katılıyor. Sertifika alacak olan kursiyerler, hasta ve yaşlı bakımına ihtiyaç duyanlara yönlendirilerek istihdam edilecek.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal, "Şu anda elimizde 30 bine yakın iş başvurusu var. İş Ofisi'ne ayda en az 5-6 kişi hasta yaşlı bakıcısı ihtiyacını iletiyor. Tabii bu eğitimin sertifikasını da Türk Kızılayı'ndan almış olmak herkeste bir güven uyandırıyor" dedi. - BURSA