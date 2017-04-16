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Hasta ve Yaşlı Vatandaşlar Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Sandığa Gitti
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Hasta ve Yaşlı Vatandaşlar Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Sandığa Gitti

Hasta ve yaşlı vatandaşlar, Toplum Sağlığı ekiplerinin desteğiyle gittikleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için oy kullandı.

Hasta ve Yaşlı Vatandaşlar Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Sandığa Gitti

Hasta ve yaşlı vatandaşlar, Toplum Sağlığı ekiplerinin desteğiyle gittikleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için oy kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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