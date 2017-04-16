Hasta ve Yaşlı Vatandaşlar, Ekiplerin Yardımıyla Sandığa Gitti

İstanbul'da hasta ve yaşlı vatandaşlar, Toplum Sağlığı ekiplerinin desteğiyle gittikleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için oy kullandı.



Bayrampaşa Toplum Sağlığı ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen ancak evinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşlara hizmet verdi.



Bu kapsamda yürümekte zorluk çeken 75 yaşındaki Sümer Tezgel, ekiplerce evinden alınarak, oy kullanacağı okula götürüldü.



Tezgel, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin kendisini evinden alarak oy kullanacağı okula getirmesinin çok güzel olduğunu söyledi.



Ekiplerin sayesinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Tezgel, "Dizlerimden ameliyat oldum. Yürümekte zorlandığım için merdivenlerden inemiyordum. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olacak inşallah." dedi.



Bayrampaşa Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Aydın Korkmaz da vatandaşlık görevini, sağlığı el vermediği için yerine getirmekte zorlanan vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi.



Bu hizmetin tanıtılmasıyla ilerleyen yıllardaki seçimlerde daha fazla hastanın bu imkandan faydalanacağını düşündüklerini dile getiren Korkmaz, "Bayrampaşa'da 9 hastamız kendi başına oy kullanamayacaklarını bize bildirdi. Biz de bu hastalarımıza vatandaşlık görevini yerine getirmede yardımcı olacağız." diye konuştu.



Sağlık ekipleri, oyunu kullandıktan sonra Tezgel'i evine bıraktı.