Hasta Taşıyan Ambulans Otomobille Çarpıştı

Bolu'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar, şehirlerarası yollar ile birlikte şehir içi yollarda da ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, hasarlı kazalar da meydana geldi.

BAŞKA BİR AMBULANS ÇAĞIRILDI

D-100 Karayolu'ndaki YSE Kavşağı'nda Nihat Topsakal'ın kullandığı ambulans, Birol Torunoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı. Ambulansta ve otomobilde hasar meydana geldi. Ambulansta bulunan kalp hastası Rasim Üreten için başka bir ambulans çağrıldı. Üreten, gelen ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.