Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı

Bolu'da hasta taşıyan ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.



Yukarı Çamlık köyünden aldığı kalp hastası Rasim Üreten'i (72), D-100 karayolu üzerinden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götüren Nihat Topsakal idaresindeki 14 DR 468 plakalı ambulans ile Birol Torunoğlu idaresindeki 14 DZ 237 plakalı otomobil YSE kavşağında çarpıştı.



Kazada yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde hasar oluştu.



Hasta, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.