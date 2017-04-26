Hasta sayısı bakımından dünyanın ilk 5 ülkesi arasındayız…

Maliyet avantajı, gezme fırsatının yanı sıra kaliteli teknolojik altyapısıyla uluslararası hastaların tercihi haline gelen Türkiye'nin dünya sağlık turizminde hasta sayısı bakımından dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığı ortaya çıktı.

HEDEF 2 MİLYON HASTA…

Türkiye'nin termal turizmde 5 yılda iki kat büyüdüğü belirlenirken, Medya Takip Ajansı Interpress'in Sağlık ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, tedavi amaçlı turizm kapsamında ülkemizde yüksek kalitede sağlık hizmeti veren ve teknolojik altyapıya sahip sağlık kurumlarının artması nedeniyle ülkemize gelen hasta sayısının 2 milyona ulaşmasının beklendiği tespit edildi.

EN ÇOK TEMMUZ AYINDA GELİYORLAR…

Ülkemize sağlık turizmi için gelenler en çok Temmuz ayını tercih ederken, şehir olarak ise en fazla Antalya'nın seçildiği belirlendi. Bu ilimizi İstanbul, İzmir Muğla gibi illerin takip ettiği görüldü.

EN ÇOK HASTA ALMANYA'DAN GELİYOR …

Genel olarak bakıldığında ülkemize uluslararası hastaların en fazla geldikleri ülkelerin Almanya, Libya ve Rusya olduğu tespit edildi.

EN ÇOK GÖZ İÇİN GELİYORLAR…

Medikal turizm kapsamında gelen hastaların kliniklere göre dağılımına bakıldığında ise göz hastalıklarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Her 7 hastadan birinin göz hastalıkları için Türkiye'yi tercih ettiği belirlendi.

TÜRKİYE DÜNYADA 9. SIRADA …

Yabancıları Türkiye'ye çeken en önemli nedenlerden birinin de doktor sayısı ve kalitesi olduğu saptandı. Özellikle plastik cerrahi alanında Türkiye'nin dünya sıralamasında 9. olarak öne çıktığı tespit edildi. Ayrıca sağlık turizmi ile ilgili son bir yılda medyaya 33 bin 924 haber yansıdığı tespit edildi.