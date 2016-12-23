Hasta Şahini Tedavisini Yaptırmak İçin Sağlık Ocağına Götürdü

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir fırında ekmek servisi yapan Ramazan Küçükal, yol kenarında bulduğu ve yaralı zannettiği şahini tedavi için sağlık ocağına götürdü.



Sabah erken saadette mahallelere ekmek servisi yapan ve ilçenin Derebaşı mahallesine geldiği sırada yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahini gören Küçükal, yaralandığını düşündüğü şahin ile ilk önce İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne geldi. Buradaki veteriner muayenesinde şahinin hiçbir şeyi olmadığını söylendiğini iddia eden Küçükal, ardından sağlık ocağına geldi.



Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sağlık ocağına elindeki şahinle giren Küçükal'ı gören sağlık ocağı çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doktorun gelip şahini muayene etmesiyle yaralı değil hasta olduğunu anlaşıldı.



Hasta Şahin'e şurup yazan doktor enfeksiyon riski olabileceği için şahini dışarı çıkarttı. Muayeneden ve alınan ilaçtan sonra hasta şahin Milli Parklar yetkililerine teslim edilmek üzere bir minibüs ile Görele ilçesine gönderildi. - GİRESUN