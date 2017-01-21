Hasta Nakil Aracı Kamyonetle Çarpıştı: 3 Yaralı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, kamyonet ile çarpıştıktan sonra devrilen hasta nakil aracındaki 3 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tosköy Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Ekrem T. yönetimindeki 55 SM 884 plakalı kamyonet ile Şaban K. yönetimindeki 55 C 5389 plakalı hasta nakil aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hasta nakil aracı demir bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen araçta bulunan Metehan K., Nurşen K. ve araç sürücüsü Şaban K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



- Bafrasamsun