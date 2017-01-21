Hasta Nakil Aracı ile Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hasta nakil aracı ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, Ekrem Turan yönetimindeki 55 SM 884 plakalı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait pikap Tosköy Kavşağı'nda Şabana Kaya'nın (47) kullandığı 55 C 5389 plakalı hasta nakil minibüsü ile çarpıştı. Çarpanın etkisiyle hasta nakil aracı iş yerinin bariyerlerine çarparak devrildi.



Kazada hasta nakil aracının sürücüsü Şabana Kaya ve araçta bulunan Metehan Kaba (21) ile Nursen Kaba (45) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazaya karışan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait aracın kanatlı hayvanların ölümleri ile ilgili Karaboğaz Mahallesinde çalışma yapmaya gittiği öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN