Hasta Nakil Ambulansı Otomobille Çarpıştı: 4 Yaralı

-Konya'da hasta nakil ambulansının otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 42 S 7057 plakalı hasta nakil ambulansı Kadınhanı ilçesinden aldığı hastayı, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye götürürken Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi kesiştiği kavşakta Selçuk K. idaresindeki 06 FJ 0788 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle nakil ambulansı devrildi. Kazada ambulansla bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA