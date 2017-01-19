Hasta Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde hasta kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Hasta Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde hasta kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Emir Efendi Mahallesi, Nur 1. Sokak apartmanın 3. katında tek başına yaşayan hasta Ayşe Tan (63) evde düşerek ayağını kırdı. 3-4 saat Tan'dan haber alamayan komşuları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipler evin penceresini kırarak içeri girdi. Tan'ı sağlık ekipleri ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hastane, İtfaiye, Samsun, Sağlık, Kadın, Polis, Bafra
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads