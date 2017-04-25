Hasta Kadın Yangında Öldü

Ödemiş ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir kadın evinde hayatını kaybetti.



Bengisu Mahallesi Yayla Caddesi'ndeki apartmanın 3. katında, yalnız yaşayan Yıldız Akgün'ün (49) dairesinde yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmandaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.



Alevler kontrol altına alındıktan sonra daireye giren itfaiye ekipleri, Akgün'ün yanmış cesedine ulaştı.



Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Yalnız yaşayan Akgün'ün, bir yıl önce omurilik ameliyatı geçirdiği, önceki gün de İzmir'e giderek tedavi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, yangın sırasında apartmandaki diğer vatandaşlar tahliye edilirken polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı. Yangınla ilgili emniyet güçlerince soruşturma başlatıldı.