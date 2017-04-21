Hasta Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sürprizi

Rize Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ile hastanenin Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yasin Yıldız ve Tıbbi Hizmetler Bölümü Başkanı Dr. Talip Başak, Rize Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.



Çocuklara çeşitli hediyeler veren Türüt ve beraberindekiler, aileleri ile sohbet etti. Programda palyaçolar da çocuklar için gösteri sundu. Çocuklarla pasta kesen hastane personeli, daha sonra onlarla bir süre parkta oyun oynadı.



Türüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuk servisinde tedavi gören çocuklarla birlikte olduklarını söyledi.



Çocuklara moral verme, ailelerinin motivasyonu artırma anlamında güzel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Türüt, çocuklara güzel anlar yaşattıkları kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.



Başak ise hastane yönetimi olarak hastaların ve ailelerin enerjisini yukarı çekmek ve mutluluklarını artırmak istediklerini çalışmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.



Sosyal Hizmet Uzmanı Ceren Altun ise 23 Nisan kutlamalarına gidemeyen hasta çocukların kendilerini iyi hissedeceği, mutlu olabilecekleri bir gün olması amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını ve verimli bir çalışma olduğunu söyledi.