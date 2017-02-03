Hasta Çocuk İçin Yardım Kampanyası

Patnos ilçesinde, doğuştan "balık pulu" (iktiyozis vulgaris) hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 8 yaşındaki Aslı Avcı için yardım kampanyası başlatıldı.



Yeşil Çimen Mahallesinde yaşayan ve "balık pulu" hastalığı ile dünyaya gelen Asya ve Fatih Avcı çiftinin 8 yaşındaki kızı Aslı Avcı için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.



Vatandaşlardan Sedat Zirek'in sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası kapsamında hayırseverler tarafından gönderilen yardımlar Aslı Avcı'ya ulaştırıldı.



Yardım kampanyasını başlatan Zirek, yaptığı açıklamada, yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ederek Aslı için yardım kampanyasının devam edeceğini söyledi.