Hasta Buzağıyı Taşıyan Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, hasta buzağının veterinere götürüldüğü otomobil ile başka Bir otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Hasta buzağı kamyonetle veterinere götürüldü.



Kaza, öğleden sonra Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan buzağıyı arka koltukta veterinere götürmeye çalışan Mutallip Topal yönetimindeki 02 DZ 456 plakalı otomobil ile Ali Değirmenci yönetimindeki 48 SR 159 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Abdullah Topal ve Mustafa Bali yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mutallip Topal ve Abdullah Topal, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan hasta buzağı ise olay yerine getirilen bir kamyonetle veterinere götürülerek tedavi edildi. - Besniadıyaman