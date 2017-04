NECAT HAZAR - Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dedektör köpekler, hassas burunları sayesinde uyuşturucuyla mücadelede etkin rol üstleniyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kullanılan dedektör köpekler "Lisa", "Alfa", "Şila", "Zeyna" ve "Efes", her gün kendileri için özel oluşturulan alanda eğitimden geçiriliyor.



Polis ekipleriyle her gün ev, araç, uçak aramalarına giden, operasyonlarda aktif rol oynayan dedektör köpekler, akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor.



Van Emniyet Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 5 dedektör köpeğin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 1 ton eroin, 161 kilo 663 gram esrar, 27 kilo 323 gram afyon sakızı ve 17 kilo 331 gram metamfetamin ele geçirildi.



"Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermiyor"



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Komiser Metin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadelede en büyük yardımcılarının narkotik köpekleri olduğunu söyledi.



Eğitimli köpekler sayesinde en gizli bölmelere konulmuş uyuşturucuyu bile bulduklarını anlatan Sönmez, "Köpeklerimiz sayesinde, bu yıl 4 ayda, geçen yıl ele geçirdiğimiz uyuşturucu miktarına yaklaşmış durumdayız. Bu da köpeklerimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Buradan idarecisiyle tayini çıkan köpeklerimiz, diğer bölgelerde de başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor." dedi.



Yurt dışından getirilen uyuşturucunun Van üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Sönmez, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahıslar ilimizi transit kullanıyor. Uyuşturucunun bulunmaması için çeşitli yollara başvuruyorlar. Ama narkotik köpeklerimizin hassas burunları sayesinde uyuşturucuya geçit vermiyoruz." diye konuştu.



-"Alfa benim dördüncü çocuğum"



Polis memuru Yusuf Tuna ise geçen yıldan bu yana eğitimciliğini yaptığı "Alfa" ile aralarında sevgi bağı oluştuğunu ifade etti.



Bu bağ sayesinde "Alfa"nın hareketlerden ve ses tonundan yapmasını istediği şeyleri anladığını belirten Tuna, şöyle konuştu:



"Benim haricimde başka bir kişi Alfa'ya komut vermek isterse yapmaz. Benim üç çocuğum var. Alfa benim dördüncü çocuğum. Her gün yaklaşık 45 dakika oyun oynayarak göreve başlıyoruz. Çocuklarım tabii ki benim için çok önemli ama Alfa'nın görevde başarılı olması için sürekli gözlemem ve ilgilenmen gerekiyor. Terörün en büyük finansmanı uyuşturucu. Biz de Alfa ile uyuşturucuyu buradan başka illere götürmeye çalışanları önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz idareciler ve narkotik köpekleri zamanımızdan vazgeçip her dakika görev bekliyoruz. Bu köpekler sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz."



"Oyuncaklarıyla özdeşleşen kokuya odaklanıyorlar"



Narkotik köpeği "Lisa"nın eğitmeni Halil Önder Arı da köpeğinin her yıl milyonlarca lira değerindeki uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine katkı sağladığını anlattı.



Köpeklerin eğitimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini dile getiren Arı, şunları kaydetti:



"Eğitimler sırasında duyarlı olunması istenen maddenin oyuncağın içine yerleştirilmesiyle kokulara karşı hassasiyetleri artırılan dedektör köpekler, üstün koku alma duyuları sayesinde oyuncağıyla özdeşleştirdiği kokuya odaklanarak gizli bölmelere yerleştirilen uyuşturucu maddeleri ayırt ediyor. Köpeklerimiz operasyonlarda uyuşturucu madde aradığından habersiz oyuncaklarını bulmaya çalışıyor ve bulduklarında da çok sevdikleri oyuncakları ile ödüllendiriliyoruz."



"Özel mamayla besleniyorlar"



Arı, aralarında duygusal bağ oluşan "Lisa" ile geçirdiği zamanın ancak üçte birini ailesine ayırabildiğini söyledi.



Morali bozuk olduğunda "Lisa"nın bunu hemen anlayabildiğini anlatan Arı, "Siz ne yaparsanız yapın sizdeki bu moral bozukluğu kalkmadan göreve çıkmıyor. Köpeğe, moral bozukluğunuzun geçtiğini hissettirmeniz gerekiyor." diye konuştu.



Arı, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde her gün eğitim verdikleri narkotik köpeklerinin haftada bir gün veteriner tarafından sağlık kontrollerinin yapıldığını, özel mamalarla beslendiklerini ve her an göreve çıkacakmış gibi hazır bekletildiklerini kaydetti.