Hassa Belediyesi 4. Geleneksel Futbol Turnuvası
Hassa ilçesinde, 2-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Hassa Belediyesi 4. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kura çekilişi gerçekleştirildi.
Hassa ilçesinde, 2-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Hassa Belediyesi 4. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın kura çekilişi gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tufan, kura çekiminde turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Müsabakaların Hassa Şehir Stadı'nda oynanacağını aktaran Tufan, turnuvada 21 takımın olduğunu ve etkinlik süresince 52 maç oynanacağını kaydetti.
Tufan, müsabakaların olaysız geçmesi temennisinde bulundu.