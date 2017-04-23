Hasköy Sahilde '23 Nisan Çocuk Koşusu' Yapıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Hasköy Sahili'nde 23 Nisan Çocuk Koşusu düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle Hasköy Sahili'nde 23 Nisan Çocuk Koşusu düzenlendi.
Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Sahil'de '23 Nisan Çocuk Koşusu'na katılan Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren temel felsefemiz çocuklarımıza yatırım yapmak. İstiyoruz ki; yavrularımız iyi bir eğitim alsın, işleri aşları olsun ve geleceğe güvenle baksınlar" dedi. Başkan Demircan'ın eşi Ferda Demircan ve küçük kızı Neva Demircan ile birlikte katıldığı etkinlikte; binlerce çocuk aileleriyle birlikte koştu. Hasköy Sahili ile Haliç Kongre Merkezi arasındaki trafiğe kapatılan alanda gerçekleştirilen koşuda dereceye giren 11 öğrenciye madalyalarını takdim eden Başkan Demircan, daha sonra çocuklarla birlikte elindeki balonları gökyüzüne bıraktı.
ELLERİNDEKİ BALONLARI HEP BİRLİKTE GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR
Koşunun ardından Beyoğlu Belediyesi Hasköy Etkinlik Alanında toplanan çocuklar, kendileri için kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Programda ayrıca Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında eğitim alan çocuklar sergiledikleri bir birinden güzel sahne gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Adeta bir şölen havasında gerçekleşen etkinlikte çocuklara dondurma ve çikolata ikram edildi. Gün boyu devam eden etkinliğe, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş da katıldı.
ÇOCUKLARIMIZIN İYİ VE MUTLU OLMALARI BİZLERİ MUTLU EDİYOR
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan etkinlikte yaptığı konuşmasında, anne ve baların hayatlarındaki en büyük mutluluk kaynağının yavruları olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın iyi ve mutlu olmaları bizleri mutlu ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren temel felsefemiz çocuklarımıza yatırım yapmak. 23 Nisan'dan sonra 19 Mayıs geliyor. Orada da geçliğe işaret ediliyor. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ı çocuklara hissettirmek lazım. Bu vesileyle bugün Hasköy Sahil'de bu etkinliği düzenledik. 23 Nisan etkinliklerini bundan sonra da bu şekilde açık havada düzenleyeceğiz. Bu hafta dolayısıyla okullarımızda da etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. İstiyoruz ki; yavrularımız iyi bir eğitim alsın, işleri aşları olsun ve geleceğe güvenle baksınlar. Bizim tek hedefimiz yavrularımızın geleceğini inşa etmek. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum" diye konuştu.