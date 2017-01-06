Hasköy Kaymakamı Özkan'dan İadeyi Ziyaret

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ'ı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Mağ'a iadeyi ziyarette bulunduğunu ifade eden Özkan, bir süre ilçelerdeki son durumu hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.



Kaymakam Mağ da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Özkan'a çalışmalarında başarılar diledi.