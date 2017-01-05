Hasköy'de Sydv Toplantısı

Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, 2016'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 11 milyon liranın üzerinde yardım dağıtıldığını söyledi.



Kaymakamlık toplantı salonunda SYDV çalışmalarıyla ilgili toplantıda konuşan Özkan, ilçede yardım çalışmalarının düzenli olarak yürütüldüğünü belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini vurguladı.



2016'da 11 milyon liranın üzerinde ayni ve nakdi yardım yapıldığını kaydeden Özkan, "Sosyal yardımlaşmaya ciddi anlamda önem veriyoruz. Sosyal devlet olarak ailelerimizin yanında yer alarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Vakıf olarak eğitim, sağlık, ısınma ihtiyacı, muhtaç asker ailesi, dul, engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve birçok alanda yardımlarımız sürüyor. Devletimizin sıcak yüzünü burada yardıma muhtaç vatandaşlarımıza göstermeye devam ediyoruz. Sosyal yardımlaşma deyip geçmemek lazım çünkü çok ciddi rakamlar göz önünde bulundurularak yardım dağıtıyoruz." diye konuştu.



Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını kaydeden Özkan, "2017'de yeni doğan bebeklere yönelik bir yardım paketimiz olacak. Bu paketimizde bir bebeğin ihtiyacını karşılayabilecek her şey bulunacak. Arkadaşlarımıza bu konu hakkında talimat verdim, yardım paketlerimizle birlikte aile ziyaretleri yaparak hediyelerimizi dağıtacağız. Vatandaşlarımıza dağıtmak üzere gönderilen bütçe için devletimize ve hükümetimize buradan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.