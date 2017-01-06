Hasköy'de Kütüphane Açılışı

Muş'un Hasköy ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yeni kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.



Hasköy'de yeni kurulan kütüphane açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, Şube Müdürü Gökhan Bilgin, Eğitim-Bir-Sen Hasköy temsilcisi Veysel Acar ve okul idaresi ile öğretmenler katıldı. Okulda kütüphane eksikliği nedeniyle öğretmen, okul aile birliği, esnaf ve hayırsever iş adamı Turgut Teski tarafından ortaklaşa başlatılan kampanyayla kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışı yapılan duayla gerçekleştirildi. Kurulan kütüphaneyle ilgili bilgi veren okul müdürü Bedrettin Can, ortak bir karar alarak kendi çabaları ile kütüphaneyi kurduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ise, bu tür faaliyetlerin mutluluk verici olduğunu belirtti. Böyle çalışmaların örnek teşkil ettiğini ifade eden Bozyel, "Okulumuzun eksiği olan kütüphanemiz duyarlı öğretmen, idare, okul aile birliği ve yardımsever iş adamı Turgut Teski'nin katkılarıyla tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bizler de bu güzel ve ihtiyaç duyulan eserin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, öğrencilerimizin nezih bir ortamda ders ve zaman geçirmelerini sağlayabilmek. Görüldüğü üzere göze çok hoş gelen bir kütüphane ortaya çıkmış durumda. Öğrencilerimiz buradan faydalanarak gelecekte ülkelerine ve ailelerine faydalı birer birey olacaklardır inşallah. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kaymakamımız Sayın Ahmet Özkan, açılışa başka birkaç programı nedeniyle katılamadığını ve daha sonra okulu ziyaret edeceğini söyledi" diye konuştu. - MUŞ