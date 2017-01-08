Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti

İran'ın önde gelen politikacılarından Ayetullah Haşimi Rafsancai hayatını kaybetti.



Kalp rahatsızlığı nedeniyle bu akşam Tahran'daki bir hastaneye kaldırılan Rafsancani, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.



İran İslam Devrimi kurucu liderlerinden olan Rafsancani, devrim süresince ülkedeki liderlik makamı dışında hemen hemen tüm kilit pozisyonlarda görev yapmıştı. - Tahran