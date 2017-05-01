Haşim İşcan'daki Metruk Binaların Çevresinde Önlem Alındı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentin eski yerleşim bölgelerinden Haşim İşcan Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş binaların çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Uysal, Başkan Yardımcısı Murat Şimşek ve ilgili birim müdürleriyle kentin Kaleiçi dışındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve 1993 yılında kentsel sit ilan edilen Haşim İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Mahalledeki metruk ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların, insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için alınan önemleri yerinde inceleyen Uysal, çalışmalar hakkında mahalle sakinlerinin de görüşlerini aldı.



Uysal, incelemelerinin ardından mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.



Haşim İşcan Mahalesi'nin, kent merkezinde Kaleiçi, Balbey Mahallesi kadar önemli bir değer olduğunu dile getiren Uysal, "Bu değerin ortaya çıkması için Muratpaşa Belediyesi üzerine düşen her sorumluluğu almaya hazırdır." ifadesini kullandı.