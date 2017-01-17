"HAŞHAŞİLERİ" Anlatan Oyun "ALAMUT" İkü Sahnesİnde

Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın yönettiği, "Haşhaşileri" konu alan tiyatro oyunu "Alamut", Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı oyuncularının performansıyla İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.

İslami öğretileri sapkın bir biçimde yorumlayan Haşhaşi lideri Hasan Sabbah ve fedailerinin perdeye aktarıldığı oyun, 28 Şubat Salı akşamı saat 19.00'da İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yapım direktörlüğü ve sanat yönetmenliğini Fatih Kılıç ve Mustafa Odabaşı'nın üstlendiği oyunda Attila Olgaç, Başak Özel, Gürkan Güzeyhuz, Duygu Yürükçe, Fatih Altun, Cumhur Arat, Kemalettin Caymaz, Serhan Süsler, Dilara Aras, Ergin Düzgün, İbrahim Tül, Alper Atak, Özlem Olgun, Fatih Boyalı, Halil İbrahim Babur, Koray Kuru ile Ali Suvacı rol alıyor.

