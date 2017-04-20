Haşereyle Mücadelede Yoğun Mesai Başlıyor

Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı ilçe genelinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi.



Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi, Çankayalıların yaz döneminde kent zararlılarıyla ilgili şikayetlerini asgari seviyeye indirebilmek için ilçe genelinde kış ayları boyunca hız kesmeden devam ettiği çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Yağmurla birlikte artan jit (sulak, bataklık ve çöp) alanlarında larva kontrolleri yapılıyor. Sivrisinek larvası tespit edilen alanlarda larvasit (larva öldürücü) ilaç uygulama yöntemiyle larva ve yumurtalar ergin olmadan kontrol altına alınıyor.



İlaçlama ekibi, soğuk günlerde ergin sineklerin saklandığı kanalizasyonlarda yoğun çalışma gerçekleştirdi. Günün belirli saatlerinde ise sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerin yaşama noktası olan kanalizasyonlarda termal sisleme çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi yetkilileri, sitelerde, kişisel bahçelerde ve yeşil alanlarda kullanılan gübreler konusunda vatandaşları uyararak, gübrelerin karasinek ve pirelerin üreme alanı olduğunu belirtti. Yetkililer, aşırı kullanımdan kaçınmayı ve ilaçlı ürün kullanmayı tavsiye etti. Yetkililer, ayrıca yağan yağmurlarla birlikte oluşan ve sivrisinek üremesi için uygun ortam olan su birikintilerinin 440 2269 veya 458 89 00 (1224-1225) numaralı telefonlara bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini verdi.



Ekolojik yöntemle balıklar iş başında



Kent zararlılarıyla sadece kimyasal yollarla değil ekolojik yöntemlerle de mücadele eden Çankaya Belediyesi, 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yaparak "Doğa ve insan için biyolojik mücadele" sloganıyla farklı bir çalışmaya imza attı. Sivrisinek larvaları ile beslenen İç Anadolu havzasının endemik (yöreye özgü) bir türü olan Aphanius balıkları, Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde bulunan biyolojik gölete bırakıldı. Bu yöntemle pilot uygulamayla bölgedeki sivrisinek popülasyonunda azalma gözlendi. Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan diğer göletlere de balıklandırma çalışması yapılmasını planladı. - ANKARA