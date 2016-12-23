Haşereler hakkında doğru bildiğimiz 7 yanlış

Uluslararası alanda önde gelen tesis yönetimi şirketlerinden ISS Haşere Kontrol ve Bitki Bakım Hizmetleri, doğru bildiğimiz yedi yanlışı gösteriyor ve yedi çözümü aktarıyor.

1. Temiz Evde Haşere Barınmaz

Mutfak ve tuvalet gibi ıslak alanları temiz tutmak gerçekten de haşere istilası olasılığını azaltır ama ortadan kaldırmaz! Çünkü yaşadığımız mekânlarda bulunan ve eski giysiler, kullanılmayan oyuncaklar, eski gazeteler, dergiler gibi nesneleri sakladığımız kutular ve koliler hamamböceği, tahtakurusu gibi haşereler için açık büfe niteliğindedir.

2. Güçlü Koku Haşereyi Kaçırır

Marketlerde satılan sprey vb. böcek kovucuların kötü kokmasının böceklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür kokular sadece, böcek kovucularda kullanılan bazı kimyasal maddelerden kaynaklanır. Haşereyi asıl hiçbiri kokmayan, özel olarak hazırlanmış kimyasal karışımlar yok eder. (Günümüzde daha az kokmasına karşın haşerelere karşı oldukça etkili organik yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.)

3. Ancak Haşereler İstila Ederse Profesyonel Yardım İstenir

Kesinlikle yanlış! Profesyonel bir haşere kontrol şirketinden yardım istemek için ne kadar çok beklerseniz haşere istilası o kadar yayılır. Bazı istilaların maruz bırakabileceği zararlar ise tahmin bile edilemez. Örneğin tahtakurularının ahşap bir eve yapabileceklerini, sivrisineklerin dünya çapında bir salgın haline getirebildiği hastalıkları, birkaç pireyle başlayan ve Avrupa nüfusunun yarısını yok eden veba salgınını düşünün. Her sorunda olduğu gibi haşerelere karşı da mücadele ne kadar erken başlatılırsa o kadar hızlı ve verimli bir çözüme ulaşılabilir.

4. Hamamböceği Isırmaz

Yaşadığımız mekânlarda karşımıza çıkıveren çoğu hamamböceği saldırgan değildir ama çaresizlikten kaynaklansa bile hamamböcekleri ısırabilir! Isırma vakaları çoğunlukla şiddetli istila sırasında meydana gelir. Vahşi doğada bulunan daha büyük hamamböceklerinin insanları ısırdığı bilinir; öte yandan en ciddi ısırma olayları gemilerde yaşanır.

5. Birkaç Haşereye Rastladım Diye Abartmamak Lazım

Banyo-tuvalet zemininde nadiren hamamböceğine rastlamanız, evinizin haşere barındırmadığı anlamına gelmez. Çünkü gördüğünüz tek bir böcek, duvarların arkasına saklanıp üreyen bir ailenin, daha da kötüsü bir koloninin üyesi olabilir. Böcekler, garip pislikler fark ettiğiniz ya da mobilyalarınız durup dururken hasar görmeye başladığı anda önlem almak için derhal harekete geçmelisiniz.

6. Işıklı Sinek Tutucular Bütün Haşerelere Karşı Etkilidir

Elektrikli böcek cihazları, ışığa çekilen böceklere karşı gerçekten etkilidir. Ne var ki tuzağı temizlemek için cihazı açtığınızda arılar, güveler, yusufçuklar (sivrisineklerden beslendikleri bilinir) gibi pek çok farklı böceğin ölüsünü görmenize karşın örneğin hiç sivrisinek ölüsüne rastlamazsınız. Aslında bu tür cihazların sivrisinekleri öldürmesi için sivrisineğin büyük bir talihsizlik eseri cihazın içine girmesi gerekir. Kısacası elektrikli böcek cihazları bütün haşerelere karşı etkili değildir.

7. Kendi Yaptığım Haşere Kontrolü En İyisidir

Ciddi haşere istilasına uğramayan evlerde haşere kontrolü mümkündür ama bir ev sahibinin, haşere problemlerine müdahale etmek için gereken eğitim, bilgi ve yetenekle donatılmış bir uzman kadar etkili sonuca ulaşması olanaksızdır. Bir uzman müdahale yöntemini, istila eden veya istila potansiyeli taşıyan böcek türlerini doğru olarak tespit edip söz konusu böceğin biyolojisi ve alışkanlıklarını dikkate alarak belirler. Öte yandan haşerelerle yetkin olmayan bir yöntemle mücadeleye kalkışılması sorunu daha zor çözülür hale getirebilir. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri de haşereyle mücadele materyallerinin hem etkili müdahale için hem de çevre sorumluluğu çerçevesinde kullanılmasının zorunluluğudur. Profesyonel haşere kontrol uygulayıcıları, bütün bunları sağlıkla ve etkin bir biçimde uygulamak için gereken eğitime sahiptir.