Hasenan Aşireti 'Evet' Dedi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Hasenan Aşireti, referandum da 'evet' kararı aldıklarını bildirdi.



Hasenan Aşireti mensupları, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını ve gereken desteği sunacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi hak ettiği konuma getireceklerine inançlarının tam olduğunu ve bunun için gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden aşiret mensubu Öner Ergün, "Malazgirt Hasenan Aşireti beyleri olarak; ülkemizin birliği, beraberliği, yarınların daha güçlü olması için bu son 14 yılda yapılan ve hayalini bile kuramadığımız mega projelerin devamı için 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'evet' diyor ve destekliyoruz. Saçma sapan kanun ve yasaların son bulması ve insanların zihninde derin izler bırakan her türlü ne varsa silip atılması için 'evet' diyoruz. Diyoruz ki; başkası değil biz olalım, başkası değil biz kendimizi yönetelim. Köklü bir geçmişi olan ve dünyaya 600 yıl adaletiyle hükmeden Osmanlı'nın torunları olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar destekçisiyiz" dedi. - MUŞ