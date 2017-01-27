Haşdi Şabi: Telafer'in Kurtuluşu İçin Hazırlıklar Tamam

Haşdi Şabi sözcüsü Ahmed El Asedi, Telafer'in kurtuluşu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.



Haşdi Şabi sözcüsü Ahmed El Asedi Telafer'in kurtuluş operasyonun başlaması için sıfır saatini beklediklerini ve tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Asedi, Türkmen kasabası olan Telafer'in Haşdi Şabi milisleri tarafından 6 haftadır kuşatma kuşatma altına olduğunu ve Telafer'in içine girmelerine sadece 4 km kaldığını açıkladı .



Öte yandan Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, Telafer'i kurtarma operasyonunu Haşdi Şabi'nin üstleneceğini açıkladı. Erbil'de katıldığı bir güvenlik toplantısında yaptığı konuşmasında Yarallah, askeri uçakların desteği ile Haşdi Şabi, Telafer ve etrafındaki bölgeleri DEAŞ teröristlerinden temizleme operasyonunu üstleneceğini Irak askeri ordusunun da teröristlerin Telafer'e girişini engelleyeceğini dile getirdi. - MUSUL