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Hasbro'nun Yılbaşı Reklamı Tepki Topladı!

Hasbro'nun Yılbaşı Reklamı Tepki Topladı!

Hasbro'nun yılbaşı reklamı tepki topladı. Hasbro'nun yılbaşı reklamı izleyenler tarafından çok eleştirildi. Monopoly, Jenga gibi popülerin oyunların ve oyuncakların üreticisi olan Hasbro'nun yılbaşı için hazırladığı reklam büyük tepki topladı. Hasbro'nun yılbaşı reklamında ne anlatılıyor?

Hasbro'nun Yılbaşı Reklamı Tepki Topladı!

Hasbro'nun yılbaşı reklamı tepki topladı. Hasbro'nun yılbaşı reklamı çok eleştirildi. Monopoly, Risk, Jenga, Tabu gibi oyunların yaratıcısı, ABD merkezli Hasbro isimli şirketin yılbaşı için hazırladığı reklam çalışması sosyal medyada tepki topladı. Tepkilerin merkezinde ise videonun aşırı cinsiyetçi hareketler barındırması ve taciz olayının meşrulaştırılmaya çalışılması var. Fakat tam olarak aksini iddia edenler de yok değil. 'Reklam, tamamen ülkemizin gerçeklerinden bahsediyor. Her yılbaşı gecesinde yaşadığımız şeyler bunlar' şeklinde yorumların da yapıldığı videola ile ilgili Ekşi Sözlük'te 30'dan fazla sayfa 'entry' girişi yapılırken birçok Twitter kullanıcısı da reklam filmiyle ilgili tepki mesajları yayımladı. Change.org'da da söz konusu reklam filmindeki cinsiyetçi tutumdan dolayı filmin internet sitelerinden kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

HASBRO NEDİR?

Hasbro oyun ve oyuncak üreticisi firma. 1923'te kalem ve tekstil ürünleriyle başlamıştır. Monopoly, Risk gibi oyunların ve Pokemon, Transformers, Beyblade, Star Wars, Kre-o gibi oyuncakların üreticisidir. Birkaç filmin yapımında katkıda bulunmuşlardır.

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