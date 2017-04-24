Hasarlı Araçlara 'Sistem Arızalı' Bahanesiyle Sigorta Yapılmıyor

Trafik sigortasında şirketlerin vatandaşa uyguladıkları fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan tavan fiyat şirketleri kârından edince, işin rengi değişti. Sigorta şirketleri yüksek maliyet yarattıkları gerekçesiyle özellikle hasarlı araçlara farklı gerekçelerle trafik sigortası yapmıyor. Kredi kartına taksiti de kaldıran şirketler, çoğu zaman 'sistemde arıza var' ya da 'yeni sisteme geçiş aşamasındayız' diyerek vatandaş ve acenteleri mağdur ediyor. Acenteler şirketlerin zorunlu trafik poliçesi yapmak istemediklerini bunun için de türlü gerekçelerle işi yokuşa sürdüklerini belirtirken, "Özellikle hasarlı araçlar için şirketlerden fiyat alamıyoruz. Bu durum trafikteki sigortasız oranını artıracaktır" yorumunu yapıyor.

ŞİRKETLER DİRENİYOR

Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, "Ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatı da aşmaya çalışıyorlar. Acentelerin ürettiği trafik poliçesi sayısı ciddi oranda düştü. Şirketler resmen zorunlu trafik sigortası yapmamak için direniyor" dedi. Sabah'ın haberine göre, firmaların poliçe seçtiğini anlatan Demirağ, "Kendilerine yüksek maliyet yaratacak poliçeleri yapmıyorlar" dedi. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise sigorta bedellerinin taksit yerine tek çekim alınması için şirketlerin aralarında anlaştığına dair yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

ŞİRKETLER GEREKÇELERİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR

Sigorta şirketlerinin poliçe düzenleme önlemleri şöyle:

"Sistemde arıza var"

"Sistemlerimiz tavan fiyat uygulaması nedeni ile düzeltiliyor"

Kredi kartına taksiti kaldırıp tek çekim uygulaması

Onaya gönderilen poliçeye onay verilmemesi

Poliçesi düzenlenecek olan araçların fotoğraflarının istenmesi, ehliyet ya da ruhsatları sisteme yükletme yoluyla prosedürün artırılması

Ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatın aşılması

MAĞDURİYET BİTMİYOR

Levent Küçük, "Taksit yerine tek çekim tüketicilerin ödeme gücü açısından mağduriyetler ortaya çıkarıyor. Tüketiciye avantaj sağlayalım derken şu anda mağdur ediyorlar" dedi.