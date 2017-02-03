Hasankeyf'te Yöresel Kilim Dokuma Kursu Açıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Halk Eğitim Merkezi 2017 yılında İşkur ile işbirliği kapsamında ilk kursunu yöresel kilim dokuma alanında açtı.



Kursun Açılışına Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, Batman İşkur İl Müdürü Besim Eviz, Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulbaki Gül, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı. Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, yapılan ürünleri çok beğendiğini dile getirerek, kursiyerlerin kendilerini geliştirmeleri için çok çalışmaları gerektiğini belirtti. - BATMAN