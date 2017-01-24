Hasankeyf'te PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Hasankeyf ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sözde Mava alanında bugün bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve tespit edilen sığınak, barınak ile depo alanlarına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, tespit edilen sığınakta, bir büyük telsiz, bir mayın dedektörü, 2 RPG-11 roketatar silahı, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 2 Bixi Makinalı Tüfek, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M-1 piyade tüfeği, bir G-3 piyade tüfeği, 15 el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, bir adet el bombası, 14 Roketatar sevk fişeği, 8 Anti Tank RPG-7 mühimmatı, 4 Bixi makinalı tüfek namlusu, bir Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 100 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 20 elektrikli fünye, bir anti personel mayını, bir tripot ayak, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, bir güneş paneli, 5 adet 50 santimetre fermuar, bir mezro ve bir makas ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olabileceklere el konulmuş, diğerleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilerek adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - BATMAN