İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 2016 yılı Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ile Hasan Tahsin Teşvik Yarışması Büyük Jürisi, İGC Merkezi'nde 18-21 Nisan tarihleri arasında yaptığı toplantılarda kazananları belirledi. Yarışmada, TV Haber dalında İHA'dan Halil Karahan ve Ceren Atmaca "25 Ülke Gezen Hür Kız Ayşe Teyze" haberiyle birinciliği elde etti.



İGC 2016 yılı Geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Bu yıl İGC Yönetim Kurulu, eserlerin "ihtisas jürileri" tarafından değerlendirmesi amacıyla yarışma yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. 4 farklı alanda belirlenen ihtisas jürileri, yaptıkları değerlendirmelerin ardından 16 dalda 18 gazeteciyi ödüle değer buldu. Öte yandan İGC Yönetim Kurulu, bu yıl Hasan Tahsin Onur Ödülü'nün İzmir ve Türk basınına önemli katkıları olan Gazeteci Nahit Duru'ya verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Yarışmada, TV Haber dalında İHA'dan Halil Karahan ve Ceren Atmaca "25 Ülke Gezen Hür Kız Ayşe Teyze" haberiyle birinciliği elde etti. Yarışmayı kazanan gazetecilere ödülleri, 15 Mayıs Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i Anma Günü'nde düzenlenecek törenle verilecek.



Haber - Röportaj - Güncel Yazılar



İlk gün Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Haber, Röportaj - Söyleşi ve Güncel Yazılar ile Teşvik Yarışması'nda Haber ve Röportaj - Söyleşi dalları değerlendirildi. Yarışmanın jürisi Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, İGC Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Gappi, İGC Üyesi Durmuş Odabaşı, DHA Ege Bölge Temsilcisi Elif Demirci, Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, Milliyet Ege Yazı İşleri Koordinatörü Engin Uğur Ağır, İlkses Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Erek, Ekonomi Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Filiz Başkan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Tosun, Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İbrahim Paker, Ege Telgraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kazım Erkmen, Habertürk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Meltem Seyis, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Ümit Atabek, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca'dan oluştu. TGF Başkanı Yılmaz Karaca'nın başkanlığını üstlendiği jüri yaptığı değerlendirme sonucunda Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Haber Dalı'nda Habertürk Gazetesi'nden Melis Apaydın İde, "Yüzümüzü Güldürdü" başlıklı haberiyle birinci oldu. Güncel Yazılar Dalı'nda Mazlum Vesek, KNK Dergi'de yayınlanan "Orhan Kemal'in Romanlarında İzmir" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Röportaj - Söyleşi dalında da Posta Gazetesi'nden Tamer Sanverir, "Samba Değil Roman" başlıklı eseriyle birinciliği elde etti. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Haber Dalı'nda Yeni Asır Gazetesi'nden Tansu Edip Gökbudak, "Helal Sana Öğretmenim" başlıklı haberiyle birinci olurken Röportaj - Söyleşi Dalı'nda Sabah Egeli'den Serhan Çiftdalgöz, "Fıtratında Pes Etmek Yok" eseriyle ödüle değer bulundu.



TV Haber



İkinci gün Gazetecilik TV - Radyo İhtisas Jürisi yaptığı değerlendirme sonucunda 5 ödül verdi. Jüri, İGC Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ragıp Geçmen, emekli TV prodüktörü Levent Ersin, Ege TV Genel Müdürü Mehmet Karabel, Ege Türk TV'den Engin Vardar, TRT'den yönetmen Sevim Özbek Dalgıç, TRT'den spiker Meral Arasıl, TRT'den radyo prodüktörü Ahmet Büyükçulhacı, TRT'den TV prodüktörü Sacit Şahin, TRT'den resim seçici Melike Kişmir, ATV Haber İzmir Temsilcisi Sefer Ayçe, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aylin Göztaş, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Faik Kartelli ve Habertürk TV'den kameraman Mustafa Kiruk'tan oluştu.



Mehmet Karabel'in jüri başkanlığını üstlendiği Radyo - TV İhtisas Jürisi yaptığı değerlendirmede, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması TV Program dalında Salih Soysal - Adem Şenay'ı "Veren El Alan El" eseriyle ödüle değer buldu. TV Haber Program Görüntü dalında da, Hayrettin Demir, "Veren El Alan El" eseriyle birinciliği kazandı. TV Haber dalında İHA'dan Halil Karahan ve Ceren Atmaca "25 Ülke Gezen Hür Kız Ayşe Teyze" haberiyle birinciliği elde etti. İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Teşvik Yarışması TV Haber dalında Ege TV'den Tayfun Delice, "Umutlar Ege'ye Bedenler Toprağa" başlıklı haberiyle ödül almaya hak kazandı. TV Program dalında da TRT'den Semra Kırışman, "Anadol dosyası" eseriyle birinciliği kazandı.



Spor



İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Spor Haberi İhtisas Jürisi de yaptığı değerlendirme sonunda 5 gazeteciyi ödüllendirdi. Spor İhtisas Jürisi Akademisyen, Spor Sosyoloğu Doç. Dr. Ahmet Talimciler, TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Haber Türk Gazetesi Spor Müdürü Erhan Hartaç, İGC Duayen Temsilcisi Gürkan Ertaç, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden (TFMD) Fikret Ay, Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü Haluk Güney, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet İdil Demirtaş, İGC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Attila, Ege Telgraf Gazetesi Spor Müdürü Mutlu Duman, 9 Eylül Gazetesi Spor Müdürü Mutlu Yılmaz, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Nuri İmre'den oluştu. Spor İhtisas Jürisi yaptığı değerlendirmenin ardından İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Şerafettin Çıracı'yı, "Başkanın Gazabı" haberiyle ödüle değer buldu. Ayrıca Spor İhtisas Jürisi Yeni Asır Gazetesi'nden "Altta Kalanın Canı Çıksın" başlıklı haberiyle Murat Arabacı'ya da Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi. Spor Fotoğrafı dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Gökhan Özyurtlu, "Görmek İstediğimiz Hareketler" başlıklı haberiyle birinci olurken, aynı dalda Haber Türk Gazetesi'nden Deniz Biricik de "Altay Yaralı" eseriyle, Jüri Özel Ödülü'ne almaya hak kazandı. İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Spor Haberi dalında Yeni Asır Gazetesi'nden Görkem Türkyılmaz, "Kamyonla Seyahat" başlıklı haberiyle birinciliği kazandı.



Fotoğraf - Sayfa Düzeni



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Fotoğraf ve Sayfa Düzeni Jürisi de, bugün yaptığı toplantıda 3 gazetecinin eserini ödüle değer buldu. Fotoğraf ve Sayfa Tasarım Jürisi, İlkses Gazetesi Haber Müdürü Aysun Arslan, Emekli Gazeteci, İGC Üyesi Burhanettin Kamay, Emekli Gazeteci, Medya 2001 Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Esat Erçetingöz, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden Fikret Ay, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci, Yeni Asır Gazetesi Sayfa Tasarımcısı Hakan Ersöz, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Okay, İGC Genel Sekreteri Kenan Çimen, Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen, Haber Türk Gazetesi Görsel Yönetmeni Seçkin İyiyener, Görsel Yönetmen Serdar Ağır, 9 Eylül Gazetesi Görsel Yönetmeni Zafer Güven'den oluştu. Jüri Başkanlığı'na Esat Erçetingöz seçildi.



Jüri yaptığı değerlendirmede, İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Fotoğraf dalında "Tatlıya Acı Bakış" fotoğrafıyla DHA'dan Mustafa Oğuz'u ödüle değer buldu. Sayfa Düzeni dalında da "Ege'ye Özgü Bir Ada Leros" sayfasıyla Yeni Asır Gazetesi'nden Ayhan Mengüloğlu birinci oldu. İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması Sayfa Düzeni dalında da "Sorumluluk Sorunu" eseriyle Habertürk Gazetesi'nden Tolga Özdoğan birinci oldu. - İZMİR