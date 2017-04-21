MARKALARIN, yeni yol haritalarının belirlendiği, değişimi yönetenlerin bir araya geldiği, markaların birbirinden ilham aldığı Sürdürülebilir Markalar Konferansı'nda (Sustainable Brands), DHA'ya konuşan Vodafone İcra Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel, "Amacımız akıllı köyü Türkiye'nin tüm köylerine yaymak" dedi.

Dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15'i yabancı, 35 konuşmacının konferanslar verdiği 2 gün sürecek olan etkinliğin moderatörlüğünü Mr.Goodvertising Thomas Kolster yapıyor. Dünya ekonomisini, sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands), markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul'da da bir araya getiriyor.

"AYDIN'IN KASAPLAR KÖYÜ'NDE 298 DÖNÜMLÜK ALANI AKILLI KÖY HALİNE GETİRDİK"

Vodafone çatısı altında Aydın'ın Kasaplar Köyü'nde hayata geçirilen 'akıllı köy' ile ilgili bilgiler veren Vodafone İcra Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel şunları söyledi:

"Günümüzde şahit olduğumuz trend, teknolojinin hayatımızı nasıl geliştirdiğine dair bize çok önemli veriler sunuyor. Bugün teknoloji tüm sektörleri yatay keserek her iş alanında verimlilik, maliyet, tasarruf ve rekabetçilik yaratabiliyor. Bu da aslında ekonomiye bir kaldıraç güç oluyor. Bizim burada olma sebebimiz insanları geleneksel anlamda düşündükleri şeylerden uzaklaştırmak ve farklı düşünmeye itmek. Bugün anlatacağımız bir köyümüz var. Bu köyün adı 'akıllı köy'. 'Köyün akıllısı da olur muymuş?' demeyin çünkü olabiliyor. Biz Aydın'ın Kasaplar Köyü'nde 298 dönümlük bir alanı akıllı köy haline getirdik. Teknolojimizle tarımsal uygulamaların çok daha verimli şekilde hayata geçmesini sağlayacak, çiftçinin ürünlerinden daha fazla verim almasını, daha fazla kar elde etmesini sağlayacak, kavun yetiştirmekten marul yetiştirmeye, hayvancılıktan sütçülüğe kadar bir köyde yapılabilecek tüm konularla ilgili paradigmaları değiştirerek bir örnek oluşturmaya, ilham vermeye çalışıyoruz. Bu akıllı köyümüzü Türkiye'nin diğer köylerine de ulaştırarak bir örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. Bu tabi sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Çünkü daha az maliyetle daha çok ürün elde etmek sürdürülebilirlik nosyonunun başında geliyor. Biz Vodafone olarak, bir teknoloji şirketi olarak, dijital dönüşümü misyon edinmiş bir şirket olarak burada sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz inovatif uygulamalarla katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İlk amacımız bu köydeki uygulamaları kamuoyuna göstermek, burada nasıl verimlilik sağlandığını anlatmak. Bu safhayı geçtikten sonra inşallah başka köyler hatta Türkiye'nin yayabileceğimiz tüm köylerine ulaşmak amacındayız." - İstanbul