Hasan Niyazi Tura ve Şenova Ülker, İdso'yla Sahne Alacak

Keman sanatçısı Hasan Niyazi Tura ile trompet sanatçısı Şenova Ülker, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) eşliğinde konser verecek.



Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, Dimitri Şostakoviç'in "Senfoni No. 6, Si Minör, OP. 54" eseri ile Yalçın Tura'nın "Keman ve 10 Tatlı Saz için Oyun Havaları" eserlerini yorumlayacak. Konserde ayrıca çok sesli ve tek sesli müzik alanında yapıtlara imza atan ünlü besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura'nın "Trompet Konçertosu"nun dünya prömiyeri de yapılacak.



Konser, 14 Nisan'da saat 20.00'de Fulya Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.