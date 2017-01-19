Hasan Kabze Altınordu'da

Altınordu, bir dönem Galatasaray forması da giyen Hasan Kabze ile anlaştığını duyurdu.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli golcü Hasan Kabze ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Altınordu, transfer haberini, "Hasan Kabze ile prensipte anlaşma sağlandı. Pazartesi günü resmi sözleşme imzalıyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. - İZMİR