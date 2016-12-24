Hasan İçin Almanya'da Bir Umut Doğdu

İzmir'de geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan ve doktorların yapabilecekleri bir şey olmadığını söyleyerek eve gönderdiği 20 yaşındaki Hasan Ülker için Almanya'da bulunan bir klinik umut oldu.



İzmir'in Aliağa ilçesinde bir metal firmasında çalışan 20 yaşındaki Hasan Ülker, kalasın kırılıp kafasına çarpması sonucu ağır yaralanarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 30 Nisan'da yaşanan kazanın ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen talihsiz genç, burada kaldığı 83 günün ardından doktorların yapabilecekleri bir şey olmadığını söylemesinin ardından Çiğli Devlet Hastanesine, burada da 2 ay kaldıktan sonra evine gönderildi.



Yatağa bağımlı yaşayan kardeşi Hasan'ın kaza geçirdiği günü anlatan Seçil Ülker, "İşteki 15'inci gününde bu kazayı geçirdi. O gün vinç operatörü izinli olduğu için firma sahibinin oğlu vinci kullanıyormuş. Hasan, 2 tonluk boruların altına kalas koyuyor. Vinci kullanan kişi boruları çok hızlı bırakınca kalas kırılıp Hasa'nın başına çarpmış" iddialarında bulundu.



Doktorların Hasan için yapılabilecek bir şey olmadığını söylemesi üzerine eve geldiklerini kaydeden Seçil Ülker, 2 aydır kardeşine evde baktıklarını ifade ederek, "Hasan için ne yapabiliriz diye araştırmaya koyulduk. Hasan'ın raporlarını ve videosunu çekip Almanya'daki bir kliniğe yolladım. Onlar da Hasan'ı orada tedavi etmek istedikleri şeklinde mail attılar. Bu tedavi için her ay 30 bin euroluk ücret gerekiyor. Biz de Hasan için bir kampanya başlattık. Hasan henüz 20 yaşında olduğu için umudumuz çok yüksek" dedi.



Almanya'daki klinikte ilk 4 hafta Hasan'ın gözlemleneceğini, daha sonraki süreçte ise tedavisine başlanacağını söyleyen Seçil Ülker, "Fiziksel anlamda Hasan'ın tepkileri çoğalmaya başladı. Bir şeyler anlatıyoruz, bunlara duygusal tepki veriyor" diye konuştu.



Vinci kullanan B.D.'den şikayetçi olduklarını da anlatan Seçil Ülker, "Mahkeme devam ediyor. Uzlaştırma gibi bir şey olacakmış ama biz uzlaşmak değil suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Maddi durumu iyi olmayan aile İzmir Valiliğinin de izni ile Hasan için bir yardım kampanyası başlattı. Seçil Ülker, Hasan'ın tedavisi için gerekli paranın toplanması adına kampanyaya destek olmak isteyenlerin Türkiye'de Ziraat Bankası İBAN: TR870001000712798832845001 - (Şube Kodu: 0712) 798832845001 nolu hesaba, yurt dışındakilerin ise (Şube Kodu 0712) 798832845001-TCZBTR2A nolu hesaba katkıda bulunabileceklerini kaydetti. - İZMİR