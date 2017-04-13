Hasan Eren Ulu ile Tarihten Sayfalar

HASAN EREN ULU İLE TARİHTEN SAYFALAR etkinliği 2017-04-14 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Hasan Eren Ulu ile Tarihten Sayfalar

HASAN EREN ULU İLE TARİHTEN SAYFALAR etkinliği 2017-04-14 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih

Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Kategori : HASAN EREN ULU İLE TARİHTEN SAYFALAR

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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