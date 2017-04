Hasan Can Lazoğlu'ndan Altın Madalya

7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 80 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hasan Can Lazoğlu, atın madalya kazandı. Bayanlar 67 kiloda Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na 32 ülkeden 437 sporcu katıldı. Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edebildiği şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 67 Simge Erensayın ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonada ilk turda Portekiz'den Pedro Duarte Alves'i 17-11, çeyrek finalde Rusya'dan Pavel Tsygankov'u 15-13 ve yarı finalde Sırbistan'dan Vanja Micic'i 21-16 mağlup eden Hasan Can Lazoğlu, finale yükseldi. Finalde Yunanistan'dan Panagiotis Skourtis'i 5-3 ile geçen milli tekvandocu Avrupa Şampiyonu oldu.



Şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşayan Hasan Can Lazoğlu, Türk bayrağıyla salonda tur attı. Kasım ayında gençler kategorisinde Dünya ikincisi olan 18 yaşındaki milli tekvandocu 5 aylık bir sürenin ardından bu kez ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.



Şampiyonada üçüncü gününde tatamiye çıkan sporculardan bayanlar 62 kiloda Şeyman Nur Söğüt ile Huri Korkut, 67 kiloda Melisa Mızrak, erkekler 74 kiloda Onur Çalık ile Remzi Karakuş ve 80 kiloda Sergen Curabaz madalyaya uzanamayan isimler oldu. Türkiye, şampiyonada 3 gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı. - İSTANBUL