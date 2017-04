Hasan Can Kaya Stand Up

Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!



Daha önce aralarında '1 erkek 1 kadın'ın da bulunduğu pek çok projede yazarlık yapan Hasan Can Kaya, gözlem gücüyle, kadın erkek ilişkileri, aile ve sokak yaşantısı ile ilgili algılarımızın fabrika ayarlarıyla oynuyor.



Her Cumartesi 20: 30'da, Leman Kültür Beşiktaş'da, kendine has mizahı ve benzersiz hikayeleriyle, izleyenlere kahkaha dolu bir performans gösteriyor.



Milliyet/Cadde - 29 Mart 2017



Sahnedeki coşkusu ve samimiyeti, müthiş tespitleriyle, kısa sürede kendisine yakıştırılan, "Stand up'ın yeni yüzü" yakıştırmasını sonuna kadar hakediyor. Yazarlıktan gelmesinin verdiği avantajla malzemesi çok sağlam. Sahnelerin, böyle komple mizahçı bir genç kazanması heyecan verici..



Medyatava.com - 28 Mart 2017



Her Cumartesi 20.30'da Beşiktaş Leman Kültür'de, mizahıyla bilinç altımıza giriyor, ilişkilerimizi sorgulatarak, gülmekten bitap düşürüyor. Tespitleriyle, algımızdaki ezberi paramparça ediyor. Yaşamınızın geri kalanını, 2 saatlik özgürlük ve neşe ile besliyor. Güngören'in bağrından çıkan bu delikanlının hikayeleri sizleri gülmekten mest edecek!



Radikal.com - 7 Şubat 2015



Şov'un önemli bir bölümü izleyicilerle atışma ile geçiyor. Bu bir şov; hem risk, hem de büyük bir zenginlik demek. Yani Kaya, her izlediğinizde yeni öyküler vadeden bir komedyen.



Mevlüt Tezel - Sabah/Günaydın



Anlattığı esprilerinde belli bir sokak yaşantısı, gerçekçilik, gözlem ve deneyim olduğu anlaşılıyor. bu hali ile woody allen'ı çağrıştırıyor. zekice tasarlanmış esprileri üst üste patlatınca ağlamaya başlıyorsunuz. gerçek hayattaki tartışılmaz konuları en absürd noktasından yakalayabiliyor ve ince zekasıyla bunları fırınlayıp tadından doyulmaz bir yemeğe dönüştürebiliyor. bu özelliği ile de mel brooks analojisi pekala yapılabilir kendisi için.



"Ekşisözlük



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Leman Sahne



Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Hasan Can Kaya Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır