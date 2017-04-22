Hasan Can Kaya Stand Up

Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!

Hasan Can Kaya Stand Up

Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!

Daha önce aralarında '1 erkek 1 kadın'ın da bulunduğu pek çok projede yazarlık yapan Hasan Can Kaya, gözlem gücüyle, kadın erkek ilişkileri, aile ve sokak yaşantısı ile ilgili algılarımızın fabrika ayarlarıyla oynuyor.

Her Cumartesi 20: 30'da, Leman Kültür Beşiktaş'da, kendine has mizahı ve benzersiz hikayeleriyle, izleyenlere kahkaha dolu bir performans gösteriyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Leman Sahne

Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)

Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Hasan Can Kaya Stand Up

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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