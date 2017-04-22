Hasan Can Kaya Stand Up
Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!
Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!
Daha önce aralarında '1 erkek 1 kadın'ın da bulunduğu pek çok projede yazarlık yapan Hasan Can Kaya, gözlem gücüyle, kadın erkek ilişkileri, aile ve sokak yaşantısı ile ilgili algılarımızın fabrika ayarlarıyla oynuyor.
Her Cumartesi 20: 30'da, Leman Kültür Beşiktaş'da, kendine has mizahı ve benzersiz hikayeleriyle, izleyenlere kahkaha dolu bir performans gösteriyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Leman Sahne
Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)
Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Hasan Can Kaya Stand Up
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io