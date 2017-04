Stand Up'ın yeni yıldızı Leman Kültür'de!



Daha önce aralarında '1 erkek 1 kadın'ın da bulunduğu pek çok projede yazarlık yapan Hasan Can Kaya, gözlem gücüyle, kadın erkek ilişkileri, aile ve sokak yaşantısı ile ilgili algılarımızın fabrika ayarlarıyla oynuyor.



Her Cumartesi 20: 30'da, Leman Kültür Beşiktaş'da, kendine has mizahı ve benzersiz hikayeleriyle, izleyenlere kahkaha dolu bir performans gösteriyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Leman Sahne



Mekan Adresi : Hasfırın Caddesi Akmaz Çeşme Sok. No: 24 (Leman Kültür Beşiktaş Binası 3.Kat)



Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Hasan Can Kaya Stand Up



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır