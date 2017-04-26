Hasan Ali ve Alper Bilmecesi!
Medipol Başakşehir karşısında 18 kişilik kadroda yer alan Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk için maçtan önce yapılan yayında Advocaat ‘oynamayacaklar’ dedi.
Medipol Başakşehir karşısında 18 kişilik kadroda yer alan Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk için maçtan önce yapılan yayında Advocaat 'oynamayacaklar' dedi. İki ismin kadroda olması kafaları karıştırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Advocaat'ın Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk için 'oynamayacaklar' ifadesini kullanması kafaları karıştırdı. İki futbolcunun bu maçta kendilerini yalnız bırakacağını açıklayan Hollandalı hocanın, hem Hasan Ali'yi hem de Alper'i 18 kişilik kadroya alması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray deplasmanında oynanan karşılaşmada forma giyen iki oyuncunun yerine Medipol Başakşehir karşısında İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan forma giydi. - İSTANBUL