Harvard Üniversitesi'ni Kazanan Ece Hakim Kimdir?

Ece Hakim'in kim olduğu merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanması sette büyük coşkuya neden oldu. Dizinin oyuncusu Deniz Çakır, "Ece'miz Harvard'ı kazandı, hem de %120 bursla" diyerek setteki sevinci sosyal medyadan paylaştı. Ece Hakim, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu Ece Hakim, çocuk denilecek yaşlarda oyunculuk dünyasında yer almaya başlayan ve üstün başarı gösteren bir kişidir. İlk olarak Anlat İstanbul adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. 1,68 boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Ece Hakim, gelecek vadeden oyuncular arasında yer almaktadır.

PASTA KESİLDİ

Harvard Üniversitesi'nde psikoloji okuyacak olan genç oyuncu Ece Hakim'in bu başarısı, set ekibi tarafından pasta keserek kutlandı. "Harvard'lı oldun Ece" tezahuratları ile pasta kesilirken, genç oyuncu duygusal anlar yaşadı.

"SETTE, KIYIDA KÖŞEDE DERS ÇALIŞARAK, HİÇ TAVİZ VERMEDEN..."

Deniz Çakır o anların videosunu paylaştı ve rol arkadaşını şu sözlerle tebrik etti. "Kıymetlimiz, bitanemiz... Ece'miz Harvard'ı kazandı.. hem de %120 bursla... Hem de gece gündüz sette çalışıp, kıyıda köşede hep ders çalışarak... ve iki taraftan da hiç taviz vermeden... O kadar duygulandım ki.. ve şu zor günlerde içim umutla doldu.. Sen çok güzel işler yapıcaksın Ece.. Aydınlığını,ışığını,enerjini hepimize bulaştır... Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum..."

ECE HAKİM'İN OYNADIĞI FİLMLER

Anlat İstanbul

Umutsu Ev Kadınlar – Gamze

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Zeyno