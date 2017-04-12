Harun Tekin'den Güldüren Başlama Vuruşu
- Harun Tekin'den güldüren başlama vuruşuBURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'BTSO Biz Futbol Turnuvası', Bursaspor'un kaptanları Batalla ve Harun Tekin'in de katıldığı törenle başladı.
- Harun Tekin'den güldüren başlama vuruşu
BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'BTSO Biz Futbol Turnuvası', Bursaspor'un kaptanları Batalla ve Harun Tekin'in de katıldığı törenle başladı. Turnuvanın açılış karşılaşmasının başlangıç vuruşunu yapması istenen milli kaleci Harun Tekin'in, 'Ben kaleciyim, başlama vuruşunu yapmasını bilmem' demesi gülüşmelere sebep oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'BTSO BİZ Projesi' kapsamında düzenlediği meslek komitesi üyelerinin futbol turnuvası, Mihraplı futbol sahasında başladı. Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla ve milli kaleci Harun Tekin'in katılımıyla düzenlenen açılış töreni renkli anlara sahne oldu. Bursaspor Başkanı Ali Ay ve BTSO yöneticileri İlker Duran ile Şükrü Çekmişoğlu'nun da yer aldığı açılış maçında başlama vuruşunu yapması istenilen kaleci Harun Tekin, 'Ben kaleciyim, hiç başlama vuruşu yapmadım, nasıl oluyor?' demesi gülüşmelere sebep oldu.
Bu tarz turnuvaların sağlık açısından önemine dikkat çeken Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Sporun her türlüsü bizim için çok önemli. Çok güzel bir düşünce oldu. Komitelerin birbirleriyle yarışması çok güzel. Sosyal bir proje ve bunların devamının olması önemli. Biz de katkı vermeye çalıştık" diye konuştu.
Ardından 12 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'BTSO BİZ Futbol Turnuvası'nın açılış maçı oynandı.