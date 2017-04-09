Harun Kolçak ve Babası Eşref Kolçak'ın Videosu Duygulandırdı
Çelik, Harun Kolçak ve babası Eşref Kolçak'ı videoya aldı. Harun Kolçak, Çelik'in çektiği duygusal videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Harun Kolçak ve babası ünlü oyuncu Eşref Kolçak'la birlikte ünlü popçu Çelik tarafından video kaydına alındı.
VİDEO İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI
Baba oğulun birbirlerine karşı samimi davranışları videoyu izleyenleri duygulandırdı. Harun Kolçak, babasıyla aralarındaki duygusal anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
İşte Harun Kolçak'ın Instagram paylaşımı:
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