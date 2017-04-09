Harun Kolçak
Sektördeki 25. sanat yılında olan, müzik dünyamızın usta sanatçılarından Harun Kolçak, 9 Nisan Pazar akşamı konuk sanatçıları ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde Temel İhtiyaç Derneği yararına yapılan konseri ile sizlerle birlikte olacak!
Sektördeki 25. sanat yılında olan, müzik dünyamızın usta sanatçılarından Harun Kolçak, 9 Nisan Pazar akşamı konuk sanatçıları ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde Temel İhtiyaç Derneği yararına yapılan konseri ile sizlerle birlikte olacak!
Konserde Gülçin Ergül, Çelik, Gökhan Türkmen, Işın Karaca, Tan Taşçı ve Umut Kuzey de Harun Kolçak ile yapacakları düet ile bu anlamlı gecede bizlerle olacaklar.
Konserden elde edilecek gelirle 100.000 kişinin faydalanacağı ikinci Destek Market Bağcılar'da açılacak. Destek Market, israftan kurtarılan ürünleri, yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlarla paylaşarak hem ekolojik hem de sosyal fayda yaratan ve paranın geçmediği bir markettir.
Tider Hakkında: Temel İhtiyaç Derneği, insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten, 2010 yılında kurulmuş ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Detaylı bilgi için www.tider.org adresini ziyaret edebilirsiniz."Hangimiz onun şarkıları ile dans etmedik veya aşık olmadık ki? veya aşk acısı çekerken başa sarıp sarıp kasetler eskitmedik ki? 'Gir Kanıma', 'Yanımda Kal', 'Elimde Değil', 'Müptelayım Sana' ve daha nice ölümsüz şarkılar...
Rahatsızlığı öncesinde Umut Kuzey'in sanat yaşamının 25. yılına özel bir proje önerisi ile başlayan ve keyifle geçen bir yıllık stüdyo kayıt sürecinden sonra tamamladığı 'Çeyrek Asır' albümü, Arpej Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş'ın yaptığı 'Çeyrek Asır' isimli albüm, sanatçının en önemli unutulmaz şarkılarını ünlülerle seslendirdiği bir proje. Işın Karaca, Tan Taşçı, Aşkın Nur Yengi, Kubat, Umut Kuzey, Gülçin Ergül, Zara, İrem Derici, Bedük, Yaşar, Tuğba Yurt, Hakan Kahraman, Alişan Göksu gibi önemli isimlerle eski şarkılarını yeniden kaydeden Harun Kolçak, albümün çıkış şarkısı 'Yanımda Kal'ı ise Gökhan Türkmen ile beraber yorumladı.
Çeyrek Asır şarkı Listesi
1.Gir Kanıma feat. İrem Derici
2.Sensiz Olamam feat. Bedük
3.Yanımda Kal feat. Gökhan Türkmen
4.Deli et Beni feat. Tuğba Yurt
5.Haketmedim Ayrılığı feat. Yaşar
6.Dualarım Yoluna feat. Kubat
7.Elimde Değil feat. Işın Karaca
8.Korkuyorum feat. Zara
9. Bile Bile feat. Aşkın Nur Yengi
10. Ölürüm Elinde feat. Alişan Göksu
10. Gitme Seviyorum feat. Tan Taşçı
11. Ağlat Beni feat. Gülçin Ergül
12. Vermem Seni Ellere feat. Hakan Kahraman
13. Müptelayım Sana feat. Umut Kuzey
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Bostancı Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Mehmet Şevki Paşa Cad.
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Harun Kolçak
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır