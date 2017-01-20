Sektördeki 25. sanat yılını muhteşem bir saygı projesi ile eylül ayında hayata geçiren, müzik dünyamızın usta sanatçılarından Harun Kolçak, "Çeyrek Asır" albümünden sonra Hayal Kahvesi Kocaeli sahnesinde!



Hangimiz onun şarkıları ile dans etmedik veya aşık olmadık ki? veya aşk acısı çekerken başa sarıp sarıp kasetler eskitmedik ki? 'Gir Kanıma', 'Yanımda Kal', 'Elimde Değil', 'Müptelayım Sana' ve daha nice ölümsüz şarkılar...



Rahatsızlığı öncesinde Umut Kuzey'in sanat yaşamının 25. yılına özel bir proje önerisi ile başlayan ve keyifle geçen bir yıllık stüdyo kayıt sürecinden sonra tamamladığı 'Çeyrek Asır' albümü, Arpej Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.



Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş'ın yaptığı 'Çeyrek Asır' isimli albüm, sanatçının en önemli unutulmaz şarkılarını ünlülerle seslendirdiği bir proje. Işın Karaca, Tan Taşçı, Aşkın Nur Yengi, Kubat, Umut Kuzey, Gülçin Ergül, Zara, İrem Derici, Bedük, Yaşar, Tuğba Yurt, Hakan Kahraman, Alişan Göksu gibi önemli isimlerle eski şarkılarını yeniden kaydeden Harun Kolçak, albümün çıkış şarkısı 'Yanımda Kal'ı ise Gökhan Türkmen ile beraber yorumladı.



1955 yılı İstanbul doğumlu sanatçı, Saint Benoit'da eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray ile başlamıştır.



Çeyrek Asır şarkı Listesi:



1.Gir Kanıma feat. İrem Derici



2.Sensiz Olamam feat. Bedük



3.Yanımda Kal feat. Gökhan Türkmen



4.Deli et Beni feat. Tuğba Yurt



5.Haketmedim Ayrılığı feat. Yaşar



6.Dualarım Yoluna feat. Kubat



7.Elimde Değil feat. Işın Karaca



8.Korkuyorum feat. Zara



9. Bile Bile feat. Aşkın Nur Yengi



10. Ölürüm Elinde feat. Alişan Göksu



10. Gitme Seviyorum feat. Tan Taşçı



11. Ağlat Beni feat. Gülçin Ergül



12. Vermem Seni Ellere feat. Hakan Kahraman



13. Müptelayım Sana feat. Umut Kuzey