Hartum'da Osmanlı-Sudan İlişkileri Konuşuldu

Sudan'da, Hartum Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) "Osmanlı-Sudan İlişkilerinde Yazılı Kültür" konulu söyleşi düzenlendi.



YEE Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan tarih araştırmacısı Ömer Koçyiğit, Türklerin Sudanlılarla ilişkisinin 16'ncı yüzyıl öncesine dayandığını anlattı.



Koçyiğit, "Sudanlılar, gerek dini gerek kültürel ve siyasi yönden Osmanlı Devleti ile hiçbir zaman irtibatını koparmamıştır. Osmanlı aydınları da bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak, eserlerinde Afrika'yı sıklıkla konu almıştır." dedi.



Söyleşinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Koçyiğit, "Sudanlıların ilgisi beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Aradan geçen yıllara rağmen Osmanlıyı unutmadıklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.



Hartum YEE Müdürü Feyzullah Bahçi da Sudan'da, Osmanlının bıraktığı çok sayıda ize rastlanabildiğine dikkati çekerek, iki ülkenin geçmişten aldığı ilhamla bugün de ilişkilerini kuvvetlendirdiğini vurguladı.