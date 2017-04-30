Harşit Çayında Can Pazarı

Kahramanmaraş'tan memleketleri Trabzon'a dönen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil, Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Harmancık köyünde Harşit Çayına uçtu. Kazanın ardından gençler, azgın çay sularında 150 metre sürüklenen aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.



Kiraladıkları otomobille Trabzon'dan Kahramanmaraş'a aile bireylerini ziyarete giden ikisi kardeş üç kişi, dönüş yolunda sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayına uçtu. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Gemici (21) yönetimindeki 61 DC 632 plakalı otomobil, Harmancık köyü çıkışındaki petrol istasyonunun olduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.



Olayda yol kenarındaki korkulukların başladığı noktadan yan yola giren ve ardından 5 metre yüksekliğindeki duvardan Harşit Çayına uçan otomobilde bulunan sürücü Gemici ile Ali (19) ve Adem Yılmaz (25) kardeşler baharla birlikte coşan çayda yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi.



Kazanın ardından otomobillerinin tavanına çıkarak beklemeye başlayan gençleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gümüşhane ve Torul Belediye ekipleri bir süre planlama yaptı.



Belediye araçlarıyla alınamayan gençlere soğuktan titremeye başlayınca önce mont ardından da can yeleği gönderildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda itfaiye araçlarıyla ve halat yardımıyla kurtarma planları devre dışı bırakılarak yeni Zigana Tünelini yapan firmanın sepetli vinci çağrıldı.



Uzman personel yardımıyla yaklaşık 1,5 saat bekledikten sonra vincin sepetine bindirilen yaralı gençler olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ambulanslarına ulaştırdı.



Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı gençlerin kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE