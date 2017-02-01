Harran Üniversitesi Kiev Üniversitesi ile İşbirliği Yolunda

Harran Üniversitesinden bir heyet GAP zeytinciliğinin geliştirilmesi ile proje ürünü zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tanıtılması amacıyla Kiev Üniversitesi ile işbirliği konuları üzerinde ön görüşme yaptı.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar'ın başkanlığında heyet, 'Sağlıklı Yarınlar İçin Organik Zeytinyağı Üretiyoruz' projesi kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin ve GAP zeytinciliğinin geliştirilmesi ile proje ürünü zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tanıtılması amacıyla Ukranya Kiev Üniversitesi Ziraat Üniversitesi Gıda Teknolojileri ve Kalite Yönetimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bal- Prilipko Larissa ile bağlantı kurarak işbirliği konuları üzerinde bir ön görüşme yaptı.



Zeytinin anavatanı olarak kabul edilen GAP bölgesi organik zeytin ürünlerinin tanıtılması için gerçekleştirilen bu ziyarette, Ukrayna iklim koşullarının zeytin üretimi için uygun olmaması nedeniyle proje düzeyinde salamura zeytin tanıtımı yapmak ve zeytinyağı tadım eğitimini vermek amacıyla işbirliği sonucuna göre deneyimler paylaşılması için karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.



Yapılan görüşmeler sonucunda Harran Üniversitesi ve Kiev Üniversitesi arasında ortak bir proje kapsamında Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma ajansı tarafından düzenlenen zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin tanıtımını yapmak ve öğrencileri bu konuda eğitmek amacıyla stand açma, bölgesel ve ülkesel reklamlarımızı yapacaklarına dair işbirliği için ortak proje hazırlıkları başladı. Yapılacak proje ile Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Kiev Üniversitesi Rektörleri arasında bir ortak protokol imzalanacak. Protokol kapsamında Şanlıurfa'da, Kiev Üniversitesi ürünleri olan et, süt ve peynir ürünlerinin tanıtımı, Ukrayna'da ise Harran Üniversitesinin zeytin, zeytinyağı ve sabunları vb gibi ürünlerin tanıtımı yapılacak. - ŞANLIURFA